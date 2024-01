Le nouveau BMW X2, dans sa deuxième génération, a subi une transformation impressionnante en adoptant un design de SUV-coupé. Mais c'est surtout sous le capot que les changements sont les plus notables, puisque le X2 est désormais disponible en version 100% électrique. Ce nouveau SUV-coupé électrique, concurrent direct des Audi Q3 Sportback et Q4 e-tron Sportback, est proposé à partir de 59 150 euros et sera disponible en concessions à partir de mars 2024. Avec une puissance de 313 ch,...